Известная российская певица Алла Пугачева прогулялась с Филиппом Киркоровым по Киеву в далеком 1959 году
Как сообщает Politeka.net, архивным кадром поделился в своем аккаунте в Инстаграм Роман Родин - личный фотограф Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Так, Родин предложил угадать, кто на фото.
"Продолжаем экскурс в историю. Это фото я снял когда-то в Киеве. Узнали этих двух звёзд? Надеюсь!", - написано под фото.
На фото совсем молодые Киркоров и Пугачева идут, держась за руки. Киркоров в яркой красной куртке и очках от солнца и с длинными волосами, Пугачева в черном пально с распущеными волосами.
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Стоит отметить, что пользователи в комментариях вспомнили далекое прошлое: "Нет, конечно, не знаем, кто это...)))😂😂😂", "Нет, кто это такие? Наверное, каких-то случайных прохожих сняли, а нам теперь ломай голову🤨", " Наверное Майкл Джексон с Мадонной?🤔", " Я даже помню когда это было", "Наши любимые АиФ😍😍😍".
Филипп Киркоров с 10 лет восхищался Пугачевой, перепевая ее хиты дома. А в 1988 году познакомился с Примадонной лично на одном из вернисажей.
В 1993 году, узнав о разводе Пугачевой с Евгением Болдиным, Киркоров начал отправлять ей букеты цветов. В 1994 году пара обьявила о помолвке.
Брак Пугачевой и Киркорова просуществовал 11 лет. В 2005 году их семья распалась.
Напомним, Алла Пугачева нагрянула к другу с любовником, как это было: "Маленький такой ростом, как комарик".
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