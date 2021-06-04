Российский юморист и шоумен Максим Галкин похвастался красотой своего сада

Максим Галкин и певица Алла Пугачева вместе с начала 2000-х годов, пишет Politeka.net. Супруги уже много лет живут в деревни Грязь, где Галкин построил настоящий замок площадью 3000 кв. м.

В "гнездышке" насчитывается 20 жилых комнат на шести этажах, а на территории - оранжерея, роскошный сад и бассейн.

Шоумен гордится своим жильем и часто публикует кадры из него. В этот раз артист снял видео из своего сада. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Галкин похвастался цветущими растениями, да так, что сама певица София Ротару не смогла устоять и написала: "Красота!!!👏👏👏".

"🌺 Цветы, птицы, зелень, небо 🤗", - подписал ролик шоумен.

Кадры собрали более 500 тысяч просмотров и много других комментариев. Пользователи сети благодарили артиста за то, что он окружил жену такой роскошью.

"Какая красота!❤️", "Максим! Спасибо за то, что окружили нашу Аллу такой невероятной красотой!♥️", "Да! Какая невероятно сказочная вторая половина жизни у Аллы Борисовны! Заслужила!!!", "Максим...Вы просто умничка..Вы так заботитесь об Алле о детках..просто настоящий мужчина..семьянин и хороший хозяин..но еще и достойный муж ...классный отец..большой Вам респект..Пусть все будет у Вас в семье хорошо..здоровья всем и счастья", "Обожаю Ваши видео из сада! Красотища!!!", "Очень красиво!!! Такое впечатление, что это цветущий Крым!❤️ Шикарно!!!!!😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, домработница выдала детали, как Пугачева изменяла Киркорову с юным Галкиным: "Понравился".

Как сообщала Politeka, Галкин удивил необычным увлечением в окрестностях их с Пугачевой замка: «Впервые вижу мужчину…».

Также Politeka писала, что в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".