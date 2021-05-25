Отношения певицы Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным начали развиваться в тот момент, когда Примадонна ушла от Филиппа Киркорова
Как передает Politeka.net, недавно бывшая домработница Людмила Дороднова рассказала о любовном треугольнике Филипп Киркоров, Алла Пугачева и Максим Галкин в программе "Новые русские сенсации" на росТВ.
Людмила Дороднова заявила, что на публике Пугачева играла в любовь с Киркоровым, а на самом деле уже была заинтересована Галкиным. Бывшая помощница певицы уверена, что Максиму очень быстро удалось завоевать внимание Примадонны.
"Она сказала Филиппу, что уходит. Пожить для себя она уехала в гостиницу. Потом она встречалась, получается, что я выдаю, она встречалась с Максимом. Алле понравился тот, что сделаешь? Это не от меня зависит, мало ли что я хотела, не хотела. Это ни от кого не зависело, только от Аллы", - сказала экс-домработница Пугачевой в программе "Новые русские сенсации" на росТВ.
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Дороднова рассказала, что Максим никогда не приходил в гости к Алле Борисовне с пустыми руками - всегда приносил цветы и сладости. Более того, шоумен всегда вел себя вежливо и много шутил. Именно эти его качества и понравились Примадонне.
Когда Пугачева поняла, что ей все больше нравится юморист, она съехала от Киркорова и решила пожить в отеле. По словам Людмилы, встречи Галкина и Примадонны продолжались. А чуть позже Алла Борисовна купила себе квартиру в центре Москвы. Киркоров тоже приобрел жилье недалеко от Пугачевой, не желая ее отпускать. Но бывшая домработница Примадонны считает, что в этом любовном треугольником все зависело только от Аллы Борисовны.
Напомним, еще в 2014 году СМИ писали, что в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет работает помощницей Оксана с Украины. Примадонна в шутку называет ее «нашей домоправительницей».
Напомним, что муж Пугачевой Галкин показал двойняшек Лизу и Гарри за серьезным занятием, видео: "Выросли малыши".
Как сообщала Politeka, в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".
Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".