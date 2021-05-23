Муж певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин показал новое видео своих детей Лизы и Гарри
Как передает Politeka.net, интересным видео 44-летний шоумен поделился у себя в Инстаграм. Так, Галкин показал своих деток в кухне. Юные кулинары творят чудеса - они приготовили салаты, как настоящие профи.
Дети сидят за столом и нарезают мелкими кубиками фрукты и овощи, предварительно очистив их.
"Дети сегодня по салатам профи! Всем, кто собрался поесть, желаем приятного аппетита!", - подписал видео Галкин.
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Галкин снимая видео комментирует, что этот салат обьедение, а Гарри сказал, что сейчас еще шпинатика в салат добавит. Мальчик сидит за столом и отделяет листья шпината. По видео видно, что в салате среди ингредиентов клубника и оливки.
Пользователи в Сети засыпали Галкина комплиментами и приятными комментариями:
"Выросли малыши", "Умнички какие", "Вкуснотища 🤤 Победила пищевое расстройство спустя 10 лет разных систем питания, вегетарианства и веганства. Единственно правильное питание — интуитивное. Называется оно хочунство: ем то, что хочу", " Рецептиком не поделитесь 😍", " Смузи, салатики)) лето)) ура)".
Напомним, еще в 2014 году СМИ писали, что в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет работает помощницей Оксана с Украины. Примадонна в шутку называет ее «нашей домоправительницей».
Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».
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