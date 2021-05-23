Муж певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин показал новое видео своих детей Лизы и Гарри

Как передает Politeka.net, интересным видео 44-летний шоумен поделился у себя в Инстаграм. Так, Галкин показал своих деток в кухне. Юные кулинары творят чудеса - они приготовили салаты, как настоящие профи.

Дети сидят за столом и нарезают мелкими кубиками фрукты и овощи, предварительно очистив их.

"Дети сегодня по салатам профи! Всем, кто собрался поесть, желаем приятного аппетита!", - подписал видео Галкин.

Галкин снимая видео комментирует, что этот салат обьедение, а Гарри сказал, что сейчас еще шпинатика в салат добавит. Мальчик сидит за столом и отделяет листья шпината. По видео видно, что в салате среди ингредиентов клубника и оливки.

Пользователи в Сети засыпали Галкина комплиментами и приятными комментариями:

"Выросли малыши", "Умнички какие", "Вкуснотища 🤤 Победила пищевое расстройство спустя 10 лет разных систем питания, вегетарианства и веганства. Единственно правильное питание — интуитивное. Называется оно хочунство: ем то, что хочу", " Рецептиком не поделитесь 😍", " Смузи, салатики)) лето)) ура)".

Напомним, еще в 2014 году СМИ писали, что в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет работает помощницей Оксана с Украины. Примадонна в шутку называет ее «нашей домоправительницей».

Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила внешностью в стильном образе на прогулке: "Мальчишки, держитесь".

Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".