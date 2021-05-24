Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин вместе воспитывают детей Лизу и Гарри
Как передает Politeka.net, недавно актриса и светская львица Анна Калашникова опубликовала снимки с церемонии крещения во Всехсвятском храме в Москве. По ее словам, в храме присутствовали только самые близкие для молодых родителей люди.
На своей странице в Instagram она рассказала, что племянник Примадонны Влад крестил дочь. Актриса пояснила, что познакомилась с племянником Примадонны на съемках. Родители малышки пригласили Калашникову в храм вместе с крестными родителями девочки.
"Крестины внучки Аллы Пугачевой 💫С Владом Пугачевым мы познакомились на одной из телевизионных съёмок. Влад-племянник Аллы Борисовны Пугачевой🌟. Влад и его жена Гуля занимаются благотворительными проектами и я счастлива была присутствовать на крестинах их очаровательной дочки Аллочки🤗. Мне кажется, Алла очень похожа на Аллу Борисовну. Особенно цветом глаз", — написала Калашникова, называя Примадонну бабушкой.
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По словам Анны, девочка невероятно похожа на ее знаменитую бабушку Аллу Пугачеву.
"Я желаю маленькой Алле счастливой судьбы🥰. Как бы мне хотелось иметь такую же красавицу -дочку, всегда мечтала, что у меня будет трое, или как минимум двое детей, сын и дочь", — отметила знаменитость.
Пользователи в Сети написали множество комментариев под фото:
"Какое замечательное событие кретины ребёнка. Пока у меня нет детей! 👏🔥", "Какая прелесть❤️", "Важный день в жизни ребенка🙏🏻", "Такая миленькая девочка😍 поздравляю с событием))", - написали пользователи.
Напомним, еще в 2014 году СМИ писали, что в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет работает помощницей Оксана с Украины. Примадонна в шутку называет ее «нашей домоправительницей».
Напомним, что муж Пугачевой Галкин показал двойняшек Лизу и Гарри за серьезным занятием, видео: "Выросли малыши".
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Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".