Российский юморист и шоумен Максим Галкин показал роскошный утренний танец, который исполнил со своей дочерью Лизой

Максим Галкин показал своим фанатам, как должно начинаться счастливое утро. По этому поводу знаменитый российский артист, постарался выложиться на все 100 ради танцевального шедевра. Соответствующим видео он поделился в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На новом видео Галкин с дочерью танцует горячее танго. Максим в рыжей майке и черных шортах с шапочкой на голове, а маленькая Лиза в белой футболке и лосинах с косичкой. Девочка всерьез воспринимает танец, поэтому и Галкин старается соответствовать со всех сил.

"Наша утренняя кумпарсита 😂", - забавно подписал видео Галкин.

Судя по видео, у Галкина дома скучно не бывает. Недавно шоумен показывал, как вместе с детьми Лизой и Гарри готовили кулинарные изыски на кухне.

Поклонники звезды тут же отреагировали на пост Галкина.

"Какая пластика! Какие мускулы!🔥👏💪🏻", "🌞🌞👏👏👏 Создаёте радостное настроение)!Спасибо)", "Не знаешь кому больше повезло или Лизе с папой, или Максиму с детьми🙌 ", "Все бы папы были такие))) просто класс!", " Ну это великолепная парочка 😍просто зажгла сердца зрителей❤️🔥БРАВО👏👏👏", - пишут люди.

Напомним, домработница выдала детали, как Пугачева изменяла Киркорову с юным Галкиным: "Понравился".

Как сообщала Politeka, Галкин удивил необычным увлечением в окрестностях их с Пугачевой замка: «Впервые вижу мужчину…».

Также Politeka писала, что в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".