Российский юморист, супруг певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин удивил необычным увлечением

Как пишет Politeka.net, артист прогуливался по окрестностям их с Пугачевой замка, показывая поклонникам, какие цветы выросли в их дворе.

«Пока цветут - грех не запостить», - подписал видеообзор Галкин.

Артист стал демонстрировать поклонникам экзотические цветы разных цветов.

«Сейчас расскажу о наших рододендронах. Покажу, что уже распустилось, разные цвета», - отметил он.

В комментариях фанаты оставили массу восхищенных отзывов о цветах и талантах Максима. Стоит отметить, что Галкин даже нашел время, чтобы ответить нескольким поклонникам, которые заинтересовались сортами цветов. Но нашлись и те, кому такой контент от мужчины показался странным.

«Макс давай более мужественный контент, че за ерунда, какие цветы?», «Максим - тонкой души человек, лирик, хоть на сцене и комик», «Впервые вижу мужчину знающего столько цветов», «Очень красиво!!! Спасибо, что делитесь с нами, красотой такой!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Максим Галкин провел прекрасное утро со своей дочкой Лизой. Ребенок и отец в белых халатах собирались завтракать.

Напомним, что 44-летний Галкин в молодежной панаме впечатлил видом на курорте: «Похож на Челентано…».

А еще Politeka писала, что в семье Пугачевой появился еще один ребенок, в Сеть слили фото: "Очень похожа на Аллу Борисовну".

Также Politeka сообщала, что муж Пугачевой Галкин показал двойняшек Лизу и Гарри за серьезным занятием, видео: "Выросли малыши".