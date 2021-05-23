Чоловік співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін показав нове відео своїх дітей Лізи і Гаррі

Як передає Politeka.net, цікавим відео 44-річний шоумен поділився у себе в Instagram. Так, Галкін показав своїх діток в кухні. Юні кулінари творять чудеса-вони приготували салати, як справжні профі.

Діти сидять за столом і нарізають дрібними кубиками фрукти і овочі, попередньо очистивши їх.

"Діти сьогодні по салатах Профі! Всім, хто зібрався поїсти, бажаємо смачного!",- підписав відео Галкін.

Галкін знімаючи відео коментує, що цей салат обьедение, а Гаррі сказав, що зараз ще шпинатика в салат додасть. Хлопчик сидить за столом і відокремлює листя шпинату. По відео видно, що в салаті серед інгредієнтів полуниця і оливки.

Користувачі в мережі засипали Галкіна компліментами і приємними коментарями:

"Виросли малюки", " Розумнички які", "Смакота 🤤 перемогла харчовий розлад через 10 років різних систем харчування, вегетаріанства і веганства. Єдино правильне харчування-інтуїтивне. Називається воно хочунство: їм те, що хочу", " Рецептиком не поділіться 😍", " Смузі, салатики)) літо)) ура)".

Нагадаємо, ще в 2014 році ЗМІ писали, що в замку у Алли Пугачової і Максима Галкіна вже кілька років працює помічницею Оксана з України. Примадонна жартома називає її "нашої домоправителькою".

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