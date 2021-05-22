Чоловік співачки Алли Пугачової, 44-річний пародист і шоумен Максим Галкін похвалився кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, Галкін поділився свіжим кадром, зробленим на курорті. Він позував у толстовці з коротким рукавом і молодіжній панамі. Виглядав артист дуже свіжо і молодо. Посмішка надавала фотографії особливого шарму.

"Дуже хочеться вже кудись полетіти за кордон після такої довгої перерви. Але скрізь різні правила, то тест треба здавати, то карантин відсидіти, все незрозуміло, ще ці правила постійно змінюються", - зазначив Галкін, поцікавившись у шанувальників, куди б полетіли вони.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без колючих зауважень. Багато фанатів відзначили, що більшості росіян не вистачає грошей на подорожі.

"80 відсотків росіян літають тільки уві сні...", "А я жодного разу ніде за кордоном не відпочивала", «Максим, ти зовсім інший, тобі дуже пасує переодягання...схожий на цього...Челентано....але ти сам собою чудовий", "модний хлопець", "Красунчик! Дуууже пасує панама!",- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Максим Галкін поділився сімейним відео. Він показав, як його син Гаррі порадував маму смачною випічкою. Булочки хлопчик спік разом з домробітницею Оксаною.

Нагадаємо, що схудлий Галкін показав розкішний замок Пугачової з незвичайного ракурсу:"Весь світ на долоні".

А ще Politeka повідомляла, що чоловік Пугачової Галкін показав дітей, що підросли і отримав "ляпас".

Також Politeka писала, що Пугачова приспустила наряд, позуючи Галкіну без макіяжу, перуки і фільтрів: "це вже перебір".