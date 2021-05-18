Максим Галкін викликав переполох в Мережі, показавши чесне фото Алли Пугачової

Як відомо, останнім часом парочка практично нікуди не вибирається зі свого замку в селищі Грязь, побоюючись епідемії. Благо, величезна територія з садом дозволяє їм насолоджуватися теплом і природою.

На новому фото 44-річний Галкін засвітив 72-річну дружину в незвичайному ракурсі під час однієї з прогулянок, передає Politeka.net.

Алла Брісівна з широкою посмішкою і в приспущеній блузі визирала з-за квітучих кущів. Знімок, треба сказати, досить-таки сміливий. По-перше, співачка показала свою справжню зовнішність, поставши без перуки й практично без косметики, а по-друге, здивувала кокетством, продемонструвавши ні чим не прикриту шию, лінію плечей і частково декольте.

"Ах, літо!", - підписав кадр Галкін.

Користувачі кинулися коментувати:

"Ах, Алла❤️"; "Прекрасна Алла😍"; "Щастя в очах!! Його не приховати🔥"; "Спасибі вам Максим, за те що ви робите свою дружину щасливою!!!❤️🙌👏"; "Чудова жінка 🌺 🥰 "; "Ну, яка жінка🔥 🔥. Уххх😍"; " Перебір. Це вже перебір"; "шикарно виглядати в її роки, мені здається неможливо, ботокс"; "а ви наживо бачили її?😂 там давно вже дивитися без сліз не можна😂"; "😂 російська Анджеліна Джолі".

Раніше ми розповідали, Галкін випадково зняв, хто "господарює" в їхньому замку. Так, семирічний Гаррі, син Максима і Алли, приготував батькам смачний сюрприз. Хлопчик відвів їх на кухню, гордо продемонструвавши повну вазу рум'яних булочок. Батько не повірив, що хлопчик сам їх приготував і повернув камеру до молодої жінки, що стояла біля плити. Домоуправителька пари на ім'я Оксана зізналася, що допомогла Гаррі.

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