Максим Галкин вызвал переполох в Сети, показав честное фото Аллы Пугачевой

Как известно, в последнее время парочка практически никуда не выбирается из своего замка в поселке Грязь, опасаясь эпидемии. Благо, огромная территория с садом позволяет им наслаждаться наступившим теплом и пробуждением природы.

На новом фото 44-летний Галкин засветил 72-летнюю супругу в необычном ракурсе во время одной из прогулок, передает Politeka.net.

Алла Брисовна с широкой улыбкой и в приспущенной блузе выглядывала из-за цветущих кустов. Снимок, надо сказать, довольно-таки смелый. Во-первых, певица показала свою настоящую внешность, представ без парика и практически без косметики, а во-вторых, удивила кокетством, продемонстрировав ни чем не прикрытую шею, линию плеч и частично декольте.

"Ах, лето!", - подписал кадр Галкин.

Пользователи кинулись комментировать:

"Ах, Алла❤️"; "Прекрасная Алла😍"; "Счастье в глазах!! Его не скрыть🔥"; "Спасибо Вам Максим,за то что Вы делаете свою жену счастливой!!!❤️🙌👏"; "Чудесная женщина🌺🥰"; "Ну, какая женщина🔥🔥. Уххх😍"; "Перебор. Это уже перебор"; "шикарно выглядеть в ее годы, мне кажется невозможно, ботокс"; "а вы вживую видели ее?😂 там давно уже смотреть без слёз нельзя😂"; "😂 русская Анджелина Джоли".

Ранее мы рассказывали, Галкин случайно заснял, кто "хозяйничает" в их замке. Так, семилетний Гарри, сын Максима и Аллы, приготовил родителям вкусный сюрприз. Мальчик отвел их на кухню, гордо продемонстрировав полную вазу румяных булочек. Отец не поверил, что мальчик сам их испек и повернул камеру к молодой женщине, стоявшей у плиты. Домоуправительница пары по имени Оксана призналась, что помогла Гарри.

Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила внешностью в стильном образе на прогулке: "Мальчишки, держитесь".

Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".