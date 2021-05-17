Муж певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин показал новые кадры семейной жизни

Как передает Politeka.net, интересным видео 44-летний шоумен поделился у себя в Инстаграм.

Так, Галкин рассказал, что его сын Гарри пропустил занятия в школе, поскольку приболел. Но дома он не терял времени и приготовил маме вкусный сюрприз.

Гарри попросил маму закрыть глаза. Привел ее на кухню, и показал выпечку с яблоком и корицей.

«Сынок, какой же ты у меня умница, дай я тебя поцелую. Спасибо», - сказала растроганная Пугачева.

При этом Галкин, который снимал все на видео, повернул камеру и показал стройную женщину, которая занимала в это время готовкой. «Оксан, помогала?», - спросил он.

«Чуть-чуть», - ответила женщина.

Напомним, еще в 2014 году СМИ писали, что в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет работает помощницей Оксана с Украины. Примадонна в шутку называет ее «нашей домоправительницей».

«Оксана по всему дому одна все делает. Раньше я готовила в основном, а теперь она так научилась, причем все записывает. Я-то, как обычно, просто гляну, что есть в холодильнике, из этого варганю, а она все зафиксирует и потом повторит. Но когда я не контролирую, чем она занимается на кухне, такого наготовит! Спрашиваю: что это тут такое вкусное? Отвечает, мол, деревенское, это мы для себя. А я съедаю с удовольствием. Суп с фрикадельками Оксана делает настолько по-домашнему… Жаль, кастрюлька маленькая», - говорила Пугачева.

Также как-то Пугачева показла, как ее дочка Лиза танцует вместе с женщиной во время уборки. В подписи певица называет девушку «наша Мэри Поппинс» и одобряет ее «творческий подход» к уборке на кухне.

Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».

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