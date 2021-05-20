Чоловік співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін показав нові кадри своїх дітей Лізи і Гаррі

Як передає Politeka.net, цікавим знімком 44-річний шоумен поділився у себе в Instagram. Так, Галкін показав своїх діток на стилі. На фото Ліза і Гаррі позують на сходах в будинку.

Діти всі в чорному, виглядають дуже по-діловому. На Гаррі тільки біла сорочка, а штани, бомбер і взуття в тон - все чорне. Ліза теж в чорній стильній косусі і в міні-спідниці.

"На стилі 😀", - сказала розчулена Пугачова.

Користувачі в мережі засипали Галкіна компліментами і приємними коментарями:

"Вуииииииии! Крутышки 🔥🔥🔥", " Ростуть не по днях, а по годинах))) зовсім дорослі вже ❤️ 😘 😍 ", " Реально на стилі! Красунчик!😍", " Такий дорослий хлопець відразу став! Йому з такою стрижкою краще, Макс!", "Хлопчик на Кіркорова схожий)))))".

Нагадаємо, ще в 2014 році ЗМІ писали, що в замку у Алли Пугачової і Максима Галкіна вже кілька років працює помічницею Оксана з України. Примадонна жартома називає її "нашої домоправителькою".

Також якось Пугачова показла, як її дочка Ліза танцює разом з жінкою під час прибирання. У підписі співачка називає дівчину "наша Мері Поппінс «і схвалює її» творчий підхід" до прибирання на кухні.

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін приголомшив зовнішністю на дитячому фото:»точна копія...".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вразила зовнішністю в стильному образі на прогулянці:"хлопчаки, тримайтеся".

Крім того Politeka писала, що зовсім маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила своєю поведінкою: "Лізонька рано...".