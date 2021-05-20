Муж певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин показал новые кадры своих детей Лизы и Гарри

Как передает Politeka.net, интересным снимком 44-летний шоумен поделился у себя в Инстаграм. Так, Галкин показал своих деток на стиле. На фото Лиза и Гарри позируют на лестнице в доме.

Дети все в черном, выглядят очень по-деловому. На Гарри только белая рубашка, а брюки, бомбер и обувь в тон - все черное. Лиза тоже в черной стильной косухе и в мини-юбке.

"На стиле 😀", - сказала растроганная Пугачева.

Пользователи в Сети засыпали Галкина комплиментами и приятными комментариями:

"Вуииииииии! Крутышки 🔥🔥🔥", " Растут не по дням,а по часам )))Совсем взрослые уже ❤️😘😍", " Реально на стиле! Красавчик!😍", " Такой взрослый парень сразу стал! Ему с такой стрижкой лучше, Макс!", "Мальчик на киркорова похож )))))".

Напомним, еще в 2014 году СМИ писали, что в замке у Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет работает помощницей Оксана с Украины. Примадонна в шутку называет ее «нашей домоправительницей».

Также как-то Пугачева показла, как ее дочка Лиза танцует вместе с женщиной во время уборки. В подписи певица называет девушку «наша Мэри Поппинс» и одобряет ее «творческий подход» к уборке на кухне.

Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила внешностью в стильном образе на прогулке: "Мальчишки, держитесь".

Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".