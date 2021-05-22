Муж певицы Аллы Пугачевой, 44-летний пародист и шоумен Максим Галкин похвастался кадрами с отдыха

Как пишет Politeka.net, Галкин поделился свежим кадром, сделанным на курорте. Он позировал в толстовке с коротким рукавом и молодежной панаме. Выглядел артист очень свежо и молодо. Улыбка придавала фотографии особого шарму.

«Очень хочется уже куда-то полететь за границу после такого долгого перерыва. Но везде разные правила, то тест надо сдавать, то карантин отсидеть, всё непонятно, ещё эти правила постоянно меняются», - отметил Галкин, поинтересовавшись у поклонников, куда бы полетели они.

В комментариях артисту оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний. Многие фанаты отметили, что большинству россиян не хватает денег на путешествия.

«80 процентов россиян летают только во сне…», «А я ни разу нигде за границей не отдыхала», «Максим, ты совсем другой, тебе очень идет переодевание...похож на этого...Челентано....но ты сам собой замечательный», «модный парень», «Красавчик! Ооочень идёт панама!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Максим Галкин поделился семейным видео. Он показал, как его сын Гарри порадовал маму вкусной выпечкой. Булочки мальчик испек вместе с домработницей Оксаной.

Напомним, что похудевший Галкин показал роскошный замок Пугачевой с необычного ракурса: "Весь мир на ладони".

А еще Politeka сообщала, что муж Пугачевой Галкин показал подросших детей и получил "оплеуху".

Также Politeka писала, что Пугачева приспустила наряд, позируя Галкину без макияжа, парика и фильтров: "Это уже перебор".