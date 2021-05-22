Муж певицы Аллы Пугачевой, 44-летний пародист и шоумен Максим Галкин похвастался кадрами с отдыха
Как пишет Politeka.net, Галкин поделился свежим кадром, сделанным на курорте. Он позировал в толстовке с коротким рукавом и молодежной панаме. Выглядел артист очень свежо и молодо. Улыбка придавала фотографии особого шарму.
«Очень хочется уже куда-то полететь за границу после такого долгого перерыва. Но везде разные правила, то тест надо сдавать, то карантин отсидеть, всё непонятно, ещё эти правила постоянно меняются», - отметил Галкин, поинтересовавшись у поклонников, куда бы полетели они.
В комментариях артисту оставили массу приятных слов. Не обошлось и без колких замечаний. Многие фанаты отметили, что большинству россиян не хватает денег на путешествия.
«80 процентов россиян летают только во сне…», «А я ни разу нигде за границей не отдыхала», «Максим, ты совсем другой, тебе очень идет переодевание...похож на этого...Челентано....но ты сам собой замечательный», «модный парень», «Красавчик! Ооочень идёт панама!», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Максим Галкин поделился семейным видео. Он показал, как его сын Гарри порадовал маму вкусной выпечкой. Булочки мальчик испек вместе с домработницей Оксаной.
Напомним, что похудевший Галкин показал роскошный замок Пугачевой с необычного ракурса: "Весь мир на ладони".
А еще Politeka сообщала, что муж Пугачевой Галкин показал подросших детей и получил "оплеуху".
Также Politeka писала, что Пугачева приспустила наряд, позируя Галкину без макияжа, парика и фильтров: "Это уже перебор".