Чоловік співачки Алли Пугачової шоумен Максим Галкін показав, як тримає свій замок на долоні

Як передає Politeka.net, цікавою фотографією 44-річний пародист поділився у себе в Instagram.

Як відомо, зоряне сімейство проживає у вишуканому замку, який розташований в підмосковному селі Грязь. Будинок подружжя почало будувати ще в 2011 році і на його будівництво, як писали в ЗМІ, було витрачено близько 10 мільйонів доларів. Замок розташований на площі 1 гектар. Площа самого маєтку 3 тисячі квадратних метрів. У ньому знаходиться 6 поверхів і 20 кімнат, 5 з них – для гостей.

В Інстаграмі пародиста часто миготять фотографії розкішного замку, проте зараз Максим вирішив показати його з незвичайного ракурсу.

Під час велопробігу пародист опинився на іншому кінці річки і приянл таку позу, що сам замок помістився у нього на долоні.

"Карабас Барабас", - жартівливо підписав знімок Галкін.

Фолловери вже почали коментувати побачене.

"Море позитиву! Приємно подивитися!",

"Максим, який же ви класний☺ обожнюю Вашу сторінку, Ваших діток і Аллу Борисівну",

"У цій фотці прекрасно все🔥",

"Круто, Аллу б ще на великий з собою !!!",

"Весь світ на долоні", - пишуть в мережі.

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