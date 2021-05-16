Муж певицы Аллы Пугачевой шоумен Максим Галкин показал, как держит свой замок на ладони

Как передает Politeka.net, интересной фотографией 44-летний пародист поделился у себя в Инстаграм.

Как известно, звездное семейство проживает в изысканном замке, который расположен в подмосковной деревне Грязь. Дом супруги начали строить еще в 2011 году и на его строительство, как писали в СМИ, было потрачено порядка 10 миллионов долларов. Замок расположен на площади 1 гектар. Площадь самого поместья 3 тысячи квадратных метров. В нем находится 6 этажей и 20 комнат, 5 из них – для гостей.

В Инстаграме пародиста часто мелькают фотографии роскошного замка, однако сейчас Максим решил показать его с необычного ракурса.

Во врем велопробега пародист оказался на другом конце реки и приянл такую позу, что сам замок поместился у него на ладони.

«Карабас Барабас», - шутливо подписал снимок Галкин.

Фолловеры уже принялись комментировать увиденное.

"Море позитива! Приятно посмотреть!",

"Максим, какой же вы классный🔥👏 Обожаю вашу страничку, ваших деток и Аллу Борисовну",

"В этой фотке прекрасно все🔥",

"Круто, Аллу бы еще на велик с собой !!!",

"Весь мир на ладони",- пишут в сети.

Ранее мы писали, что Галкин предался воспоминаниям, показав в сети, как выглядела его дочка Лиза семь лет назад. Как известно, первой появилась на свет Лиза, а спустя 10 минут ее братик Гарри.

Напомним, что муж Пугачевой Галкин ошеломил внешностью на детском фото: «Точная копия…».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина поразила внешностью в стильном образе на прогулке: "Мальчишки, держитесь".

Кроме того Politeka писала, что совсем маленькая дочь Пугачевой и Галкина поразила своим поведением: "Лизонька рано...".