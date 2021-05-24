Співачка Алла Пугачова і шоумен Максим Галкін разом виховують дітей Лізи і Гаррі

Як передає Politeka.net, нещодавно актриса і світська левиця Анна Калашникова опублікувала знімки з церемонії хрещення у Всіхсвятському храмі в Москві. За її словами, в храмі були присутні тільки найближчі для молодих батьків люди.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що племінник Примадонни Влад хрестив дочку. Актриса пояснила, що познайомилася з племінником Примадонни на зйомках. Батьки малятка запросили Калашникову в храм разом з хрещеними батьками дівчинки.

"Хрестини внучки Алли Пугачової 💫з Владом Пугачовим ми познайомилися на одній з телевізійних зйомок. Влад-племінник Алли Борисівни Пугачової🌟. Влад і його дружина Гуля займаються благодійними проектами і я щаслива була присутня на хрестинах їх чарівної дочки Аллочки🤗. Мені здається, Алла дуже схожа на Аллу Борисівну. Особливо кольором очей", - написала Калашникова, називаючи Примадонну бабусею.

За словами Анни, дівчинка неймовірно схожа на її знамениту бабусю Аллу Пугачову.

"Я бажаю маленькій Аллі щасливої долі🥰. Як би мені хотілося мати таку ж красуню-дочку, завжди мріяла, що у мене буде троє, або як мінімум двоє дітей, син і дочка", — зазначила знаменитість.

Користувачі в мережі написали безліч коментарів під фото:

"Яка чудова подія кретини дитини. Поки у мене немає дітей! 👏🔥", "Яка принадність❤️", " важливий день в житті дитини🙏 🏻", "така миленька дівчинка 😍 вітаю з подією))", - написали користувачі.

Нагадаємо, ще в 2014 році ЗМІ писали, що в замку у Алли Пугачової і Максима Галкіна вже кілька років працює помічницею Оксана з України. Примадонна жартома називає її "нашої домоправителькою".

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Галкін показав двійнят Лізу і Гаррі за серйозним заняттям, відео: "виросли малюки".

Як повідомляла Politeka, дочка Пугачової і Галкіна вразила зовнішністю в стильному образі на прогулянці:"хлопчаки, тримайтеся".

Крім того Politeka писала, що зовсім маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила своєю поведінкою: "Лізонька рано...".