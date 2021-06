Фанаты Аллы Пугачевой нашли сходство между ее песней и композицией победителя "Евровидения 2021", итальянской группы Måneskin

Так, на одной из фан-страничек Примадонны в Инстаграм опубликовали любопытный коллаж, указав на одинаковые строчки в песнях Пугачевой с Галкиным и итальянцев, передает Politeka.net. Грядет новый скандал.

"Слушали? Заметили? #аллапугачева #евровидение2021", - спрашивает автор поста.

"Ого! Один в один 😮", - прокомментировал один из пользователей.

Так, в песне Пугачевой и Галкина "Будь или не будь", которую они выпустили еще в 2001 году, есть такие строчки: "Будь со мной мастером, Будь со мной гангстером".

Эти же слова повторяются в треке "I wanna be your slave" ("Я хочу быть твоим рабом", - ред.) Måneskin, появившемся в этом году.

"I wanna be your master, I wanna be a gangster", - поют итальянцы.

Примечательно, что до этого группу уже обвиняли в плагиате. Музыканты нидерландского коллектива The Vendettas заявили, что песня Zitti E Buoni, с которой Måneskin победили на "Евровидении", идентична их композиции "You want it, you got it" ("Ты хочешь это, ты получаешь это"). Эта композиция, которую якобы скопировали итальянцы, была написана в 1992 году. Тогда ни один из участников группы еще даже не родился (ведь им от 20 до 22 лет).

Кроме того, Måneskin засветились в еще одном скандале во время главного вокального конкурса Европы. Телезрители заподозрили солиста группы Дамиано Давида в употреблении наркотиков в прямом эфире. Måneskin обвинения опровергли, но вокалист все же сдал тест, который дал отрицательный результат.

