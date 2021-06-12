Группа "Go_A" порадовала поклонников хорошей новостью

Как сообщает Politeka.net, известная украинская группа Go_A, которая недавно принимала участие в "Евровидении", рассказала о своих планах на странице в Instagram.

«Друзья! Есть еще одна хорошая новость!» - обратились к поклонникам представители коллектива.

Go_A примут участие в фестивале, где будут артисты Евровидения разных лет.

«Уже анонсировано выступление Верки Сердючки, Loreen, KEiiNO, Netta Barzilai и многих других. Готовые шуметь в Амстердаме?» - говорится в сообщении.

Фестиваль Het Grote Songfestivalfeest состоится 9 декабря 2021 года в Амстердаме.

Поклонники группы с восторгом отреагировали на такое известие.

«Вау, как это круто», «Вау, восхищаюсь вами», «Уже не могу дождаться», «Я в восторге», «Уже готовы, билеты куплены», «Нидерланды, вижу, вас не отпускают. Вот, что значит качественная украинская музыка», - пишут в комментариях.

Более того, в Сети просят Go_A приехать с концертами в разные страны Европы.

Ранее Катя Павленко рассказала, что они с Mаneskin собираются сделать коллаборацию, однако сделать это не так просто, как может показаться.

"Мы поговорили и не против сделать коллаборацию. Но кроме желания артистов, есть еще юридическая плоскость и надо это наладить. Мы же на одном лейбле, они на другом", - рассказала певица.

Напомним, что солистка Go_A Павленко рассказала о поцелуе с победителем "Евровидения" и закулисье: "Было весело".

Как сообщала Politeka, победителя "Евровидения" уличили в копировании Пугачевой, грядет новый скандал: "Один в один".

Также Politeka писала, что солистка Go_A раскрыла Осадчей правду об отношениях с победителем "Евровидения": "Практически поженили".