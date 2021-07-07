Известный украинский исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка), показался со своей "мамой"

Как пишет Politeka.net, Андрей Данилко является популярным украинским исполнителем. Певец не так часто дает концерты, но "на численные просьбы зрителей" Верка Сердючка выступит 8 июля на "Atlas weekend!". Данилко записал короткое видео перед выступлением, опубликовав его в Инстаграм.

На новом ролике Андрей в образе Сердючки был со звездой на головве, а также кофте с паетками. Рядом можно увидеть "маму", роль которой играет Инна Белоконь. Звездная парочка сидела на стульях и махала ногами.

Фанаты посмотрели ролик почти 50 тысяч раз и написали комментарии:

"Обожаю Верку Сердючку", "Любим", "Что не делай, а таких никого нет", "Лабутэны? Стильно", "Ну, Данилко - лучший", "Упражнение тараканчик, только прилечь надо было", "Обожаю", "Не теребонькай ножками, женихов не будет", "Господи, как же я вас обожаю!!!! Огромное спасибо за барселонскую "Оре и решку"!!!!", "Андрей,ты наше всё!".

Напомним, данилко в образе Сердючки устроил разборки в ресторане с подвыпившей мамой

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