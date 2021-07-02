Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, зацепил публику за живое

Появились любопытные кадры, которые рассмешили пользователей. За 47-летним артистом скучают в Сети, особенно россияне, из эфиров которых тот пропал после скандала, связанного с его выступлением на "Евровидении 2007" с песней "Лаша тумбай".

Так, на страничке издания "Комсомольская правда" в Инстаграм опубликовали фрагмент из клипа Сердючки "Тук, тук, тук", а именно финал - когда артистка вместе с мамой, якобы устроили роскошный пир в ресторане, передает Politeka.net. (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Под конец застолья официант принес счет, который оказался "немного" больше, на что рассчитывала Верка.

"Кто ел устрицы?", - грозно спросила она у товарищей за столом.

Подвыпившая мама Сердючки призналась, что она.

"Мама, мне для вас ничего не жалко, - сквозь зубы процедила Верка, отсчитывая купюры, - Эх, двухкомнатная квартира".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, отметив, как сильно скучают за Сердючкой:

"Замечательный персонаж был, совсем не вызывал раздражения, хотя много кто пытается облачаться в женское, но это совсем не то, где глупо, где пошло, Сердючка прямо своя в доску была!👍👍👍❤️❤️❤️"

"Очень хороший артист. Андрей, возвращайся на сцену. Ждём. 😍"

"Шикарный персонаж. Очень хорошие шутки 👏 многие фразы на цитаты сквозь года... конечно скучаем"

Напомним, настоящая дочь "мамы Верки Сердючки" засветилась за поцелуями с избранником

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