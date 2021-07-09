Верке Сердючке внезапно стало плохо во время выступления на главной сцене фестиваля Atlas Weekend 9 июля

Андрей Данилко в своем знаменитом образе появился на сцене после Валерия Меладзе и несмотря на плохое самочувствие сумел по-настоящему зажечь. Сердючку традиционно сопровождала "мама", роль которой исполняет артистка Инна Белоконь.

Сердючка своими самыми популярными композициями – "Dancing Lasha Tumbai", "Гулянка", "Все будет хорошо", "Дольче Габбана", "Любовь не трали-вали" и другими заставила отплясывать даже ленивых.

«Это любовь. Пожалуйста, можно на следующий год ещё раз Веру», «Было невероятно круто 🙌 Спасибо», «Зажгла вообще круто!», «Было супер», «Король эстрады», - пишут восторженные поклонники.

Однако в конце выступления артист извинился и сказал, что он неважно себя чувствует.

Отметим, не так давно продюсер известного певца Юрий Никитин в программе «Зірковий шлях» рассказал о серьезных проблемах Данилко со здоровьем.

Он напомнил, что много лет назад артист страдал от депрессии. По словам продюсера, Андрей все еще страдает от серьезных проблем со здоровьем. Он также заявил, что певец обратился за помощью к врачам не только из Украины, но и из других стран.

Эти слова Никитина вызвали большой резонанс в СМИ и среди поклонников Данилко. Не смог не отреагировать и менеджмент артиста. Представители артиста заявили, что у него есть только проблемы со сном, а все остальное – в порядке.

Напомним, Сердючка с мамой возвращаются на большую сцену, украинцы ликуют: "Андрей, ты наше все!"

Как сообщала Politeka, любимчик Данилко померился талантом с финалистом "Х-фактора": Андрей Михайлович едва не разрыдался от смеха

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки устроил разборки в ресторане с подвыпившей мамой: "Кто ел устрицы?"