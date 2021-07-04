Украинцев ждет неожиданный состав в шоу "Званый ужин"

Как передает Politeka.net, анонс нового сезона появился в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

"Вас ждут необычные и звездные хозяева, которые будут удивлять не только своими кулинарными талантами и гостеприимством, а и креативом, пикантными развлечениями и эпатажем!", - говорится в сообщении.

И действительно, с этим трудно поспорить, поскольку в шоу примет участие участник балета Верки Сердючки.

"Зовут Вася, фамилия Колбаса", - закрывая лицо от смеха поделился Андрей Данилко.

Кроме того, на званый ужин пригласит и Александр Кривошапко, который стал настоящей звездой после шоу талантов «Х-Фактор».

Отметим, что новый выпуск кулинарного шоу украинцы смогут увидеть уже 19 июля.





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