Украинцам анонсировали скорый старт нового шоу с интересными участниками
Как пишет Politeka.net, видео-анонс появился на странице телеканала СТБ в Инстаграм, и уже заинтересовал телезрителей.
Так, одним из участников стал артист балета Верки Сердючки.
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Помимо танцора зрителей будут развлекать, педагог по вокалу в телешоу «Украина имеет талант» и «Х-фактор» Галина Голубева, певец и финалист шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко, а также участники шоу «МастерШеф» Лилия Сорокина Катя Демьянова и Алик Мкртчян.
Похоже кадры нового проекта не оставили зрителей равнодушными.
«Слава богу!!! Обычно в летний телесезон ничего не показывают новенького 😌 будем смотреть», - пишут в комментариях.
Напомним, Остапчук примерил образ Верки Сердючки, поразив видом на съемках: кадры попали в сеть.
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