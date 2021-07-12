Украинцам анонсировали скорый старт нового шоу с интересными участниками

Как пишет Politeka.net, видео-анонс появился на странице телеканала СТБ в Инстаграм, и уже заинтересовал телезрителей.

Так, одним из участников стал артист балета Верки Сердючки.

"Зовут Вася, фамилия Колбаса", - закрывая лицо от смеха поделился Андрей Данилко.

Помимо танцора зрителей будут развлекать, педагог по вокалу в телешоу «Украина имеет талант» и «Х-фактор» Галина Голубева, певец и финалист шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко, а также участники шоу «МастерШеф» Лилия Сорокина Катя Демьянова и Алик Мкртчян.

Похоже кадры нового проекта не оставили зрителей равнодушными.

«Слава богу!!! Обычно в летний телесезон ничего не показывают новенького 😌 будем смотреть», - пишут в комментариях.

Напомним, Остапчук примерил образ Верки Сердючки, поразив видом на съемках: кадры попали в сеть.

Как сообщала Politeka, Данилко в образе Сердючки попрощался дрожащим голосом, сняв с головы звезду: "Я вас люблю, спасибо"

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки внезапно стало плохо на сцене "Atlas Weekend": видео.