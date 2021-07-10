Телеведущий Владимир Остапчук примерял образ Верки Сердючки

Как передает Politeka.net, после отличной работы в качестве главного ведущего на шоу «Маска», артиста пригласили вести еще одно грандиозное шоу на телеканале «Украина». Как известно, недавно стартовали съемки масштабного талант-шоу «Співають всі», в котором примут участие более ста звезд украинского шоу-бизнеса.

Сейчас звезды, которые снимаются в шоу, активно публикуют у себя в Инстаграм эксклюзивные кадры со съемок. Владимир Остапчук не стал исключением. Он показал забавный кадр, на котором предстал в образе Верки Сердючки. На голове у артиста красовалась серебряная звезда, но сам он был одет в черный костюм.

«Настроение Владимир Остапчук», - коротко подписал фото артист.

Также Остапчук показал, как Юлия Санина подорвала сцену шоу вместе со своей группой The Hardkiss. Стоит отметить, что во время выступления группы все остальные звезды танцевали на своих местах.

Напомним, что Владимир Остапчук показал, с какими красивыми девушками проводит вечер: "Отдайся кайфу".

Как сообщала Politeka, Остапчук на шоу «Співають всі» показал тайного гостя из России: красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Остапчук вызвал полицию к экс-жене, Войченко не сдержалась с ответом: "Владимир, остановись!".