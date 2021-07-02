Відомий український ведучий Володимир Остапчук знову поскаржився на колишню дружину і вирішив залучити поліцію, у відповідь на що жінка звинуватила його у брехні

Драма за участю Остапчука і його колишньої дружини Олени Войченко отримала новий поворот. Ведучий вже давно скаржився на те, що екс-дружина не дає йому бачитися з дітьми незважаючи на те, що у них повинні бути рівні права в цьому питанні. Днями він навіть написав заяву в поліцію.

2 липня ця історія отримала продовження. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведучий повідомив, що колишня дружина без попередження відвезла дітей в Умань до батьків, і тепер у нього немає з дітьми ніякого зв'язку.

"Моїй мамі її батько Сергій Войченко в грубій формі відмовив у бажанні бачитися з онуками. Змушений в рамках чинного законодавства викликати поліцію і захищати власне право бути з дітьми", - написав Остапчук у своєму Instagram.

Він також обурився тим, що батько Олени нібито дозволив собі грубості на адресу його матері.

Цього разу колишня дружина ведучого не стала мовчати. Вона відповіла на його заяви вже в своєму Instagram. Жінка вважає, що ведучий навмисно втягує дітей у публічні розбірки заради піару.

"На жаль моїх дітей і мене вже майже два роки безперервно тероризують і втягують в публічне обговорення брехні колишнього чоловіка заради його піару. Тепер він вирішив будувати з себе жертву, брехати навіть поліції і захищатися від самого себе. Володимире, зупинись! Досить брехати!", - обурено написала Войченко.

Поки невідомо, на чию сторону в цих розглядах встануть правоохоронці, адже раніше Войченко звинувачувала колишнього чоловіка в злісній несплаті аліментів.

Нагадаємо, Володимир Остапчук вирішив розібратися з колишньою дружиною, справа дійшла до поліції.

Як повідомляла Politeka, Остапчук з келихом у руці показав, з якими красунями зустрічає вечір.

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