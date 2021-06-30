Известный украинский ведущий Владимир Остапчук показал, в какой компании они с женой проводят вечер

Как пишет Politeka.net, популярный шоумен поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он поделился с подписчиками важным жизненным советом.

«Живи здесь и сейчас…Ничего не планируй. Просто приезжай. Возьми с собой хорошее настроение, веселую компанию и бокалы. Все есть. Не жди, не требуй. Отдайся летнему кайфу, как в детстве. Даже если это конец рабочего дня, ну и что, что это квартира этажом ниже. Счастье не знает адреса, это состояние души», - написал Остапчук.

Он также поделился серией фотографий, на которых показал, какой праздник они устроили себе с женой в обычный будний вечер. Так, на фото Остапчук и Кристина Горняк сидят за столом в компании двух девушек. Судя по всему, это подруги супружеской пары. Компания устроила себе застолье при свечах и с коктейлями в обычной квартире. При этом все четверо выглядят довольными.

Поклонники ведущего тут же отреагировали на его пост.

«Это самый кайфовый отдых!», «Классные вы!!! Счастья и здоровья!», «Вакцинированные и счастливые!», «Красавцы и красотки», - пишут люди.

Напомним, Остапчук неожиданно показал "легкую придурь" своей новой жены: "Моя изюминка".

Как сообщала Politeka, Остапчук благодаря Дзидзьо обзавелся шикарным Бентли и собственным рестораном.

Также Politeka писала, что Владимир Остапчук решил разобраться с бывшей женой, дело дошло до полиции.