Владимир Остапчук показал, как проходят съемки фильма "Де Гроші", над которым работает Дзидзьо (Михаил Хома)

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук стал главным героем фильма Михаила Хомы "Де гроші". Телеведущий решил поделиться впечатлениями в Инстаграм, показав процесс съемок.

"Вопрос, где деньги? Только Миша Дзидзьо знает ответ. Сегодня съемки, скоро покажу машину, на какой я приеду по сценарию. А пока что вот так выглядит съемочная площадка", - сказал Владимир в первом стори, демонстрируя площадку, на которой проходят съемки.

"По сценарию фильму я богатый владелец ресторана. Вот моя тачка, Бентли. И совсем скоро ко мне подойдет Михаил Хома. Сейчас будем эту сцену репетировать и снимать", - рассказал о своем персонаже Остапчук, показав машину и ресторан.

"Так, мой первый сценический костюм. Часы и золотая цепь", рассказал о своем луке телеведущий, позируя перед зеркалом.

На следующем стори Владимир стоял у авто, присев на капот. Остапчук подписал фото максимально лаконично: "Успешный успех".

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