Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала эффектное видео, и заявила, что уходит

Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно показывала себя на роскошном курорте, часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сеть эффектное видео, а в подписи к нему заявила, что собирается сделать перерыв и уйти из соцсети.

В ролике Кристина запечатлена в интересной локации у высоких ворот, она сначала нежится на солнышке, а потом разворачивается к воротам и заходит, закрывая их за собой. Перед камерой девушка появилась в откровенном образе – на ней длинная пляжная юбка, под которой видно яркий красный купальник, а свой образ она дополнила милой шляпкой.

В подписи к публикации Горняк сделала заявление, очевидно, намекая, что собирается уйти из Instagram на некоторое время: "Иногда просто нужен перерыв! Без постов. Без сторис. Без лонгридов. Просто ды-ша-ть! Это иногда наступило. Ушла, чтобы вернуться! Если застану вас тут по возвращению, буду сильно признательна!". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новое видео красотки: "Кристина, возвращайтесь", "Мы будем рады возвращению", "Великолепны", "Мы будет вас ждать. Вы непревзойденная", "Ждем с новыми силами".

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

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