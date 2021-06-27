Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал о планах, которые сорвала его бывшая жена

Владимир Остапчук окончательно расстался со своей бывшей женой Еленой Войченко в прошлом году, передает Politeka.net. У бывших супругов осталось двое детей - дочь Эмилия (2013 г.р.) и сын Эван-Александр (2018 г.р.).

Стоит отметить, что экс-возлюбленные расстались громко через СМИ. Елена в своих интервью обвиняла Владимира в многочисленных изменах.

Сейчас же телеведущий состоит в браке с юристом Кристиной Горняк. При этом Владимир не забывает о детях и, по возможности, видится с ними. К слову, Остапчук неоднократно жаловался, что бывшая супруга не всегда позволяет встретиться с Эмилией и Эваном.

В новых сторис Инстаграм Владимир рассказал о своих планах, и первом делом в 10 утра хотел повидаться с чадами, но позже разместил фото и видео, в котором рассказал - встреча была снова сорвана по вине Войченко.

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения вынужден буду обращаться в суд, чтобы защитить мои права", - написал Владимир.

А в видео телеведущий добавил, что вся ситуация ему неприятна:

"Я очень сильно переживаю на самом деле, но я все равно буду добиваться законным способом быть таким же родителем, как и моя бывшая жена".

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