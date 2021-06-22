Ведущий "Маски" Владимир Остапчук насмешил кадрами со своей новой супругой Кристиной Горняк

Как известно, парочка вместе всего год. Их отношения начинались со скандала, ведь Владимир ушел от первой жены Елены Войченко, оставив ее вместе с двумя детьми. Сейчас страсти уже улеглись, и ведущий со своей новой возлюбленной наслаждаются семейной идиллией, регулярно показывая в соцсети кадры из личной жизни.

В своих новых "сториз" в Инстаграм Кристина засняла забавный случай, произошедший во время завтрака с мужем, передает Politeka.net. Видимо, она напомнила ему о необходимости выпить витамины и попросила, чтобы он сам их взял.

"Как это ты не знаешь, какие витамины ты пьешь?", - удивилась девушка.

"Что ты даешь - я пью! Откуда я знаю... Это как с твоими баночками... "Найди мне хайлайтер" Что это? Болезнь какая-то? Серьезно!", - пришла очередь возмущаться Владимиру.

Он встал из-за стола и подошел к шкафчику с различными баночками, всматриваясь в их содержимое.

"Это, чтобы теща пила... Это "комплекс "Красивая жена"... Это "уменьшение ч..на", о!", - обрадовался Остапчук, что нашел то, что надо, и уж было начал откручивать крышечку.

"Вова, что ты мне "сториз" портишь, дурачок!", - рассмеялась Кристина.

Кроме того Горняк засняла супруга, когда он наводил марафет, намазывая лицо кремом, с очень серьезным выражением.

"Рембо бой", - подписаны кадры.

Напомним, Остапчук взбесил украинцев, став ведущим шоу "Співають всі"

А еще Politeka писала, что жену Остапчука в коротких шортиках замучила совесть на прогулке без мужа

Также Politeka сообщала, что Остапчук эмоционально обратился к своей "принцессе", которой оказалась не Горняк