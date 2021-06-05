Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук рассказал о важном для себя дне и показал свою подрастающую красавицу-дочку

Как известно, у ведущего, который сейчас женат на Кристине Горняк, есть двое детей от прошлого брака: дочь Эмилия и сын Эван. После скандала с обвинениями Остапчука в измене и громкого развода его бывшая супруга Елена Войченко практически не дает ведущему видеться с детьми. Однако, он старается использовать любую возможность, чтобы провести с ними время.

Как пишет Politeka.net, 5 июня на своей странице в Инстаграм Остапчук трогательно поздравил с днем рождения дочку.

«Сегодня для меня особенный день. 8 лет назал родилась моя принцесса. Ты праздник, который каждый день со мной. Ты моя superstar. Ты – моя Белль. И моя Эльза. Люблю тебя навсегда. Твои мечты обязательно сбудутся. Жду первого концерта на новом пианино», - написал шоумен, обращаясь к Эмилии.

Он также поделился фотографиями и видео со своей принцессой. На снимках девочка позировала в бассейне в костюме русалки, на съемках шоу в нарядном платье и в простой домашней обстановке рядом с папой. А на видео маленькая Эмилия танцевала и пела песни из любимых мультфильмов.

Судя по этим кадрам, Остапчук действительно гордится своей дочерью. Он также показал цветы и подарок, который приготовил для нее.

Напомним, жена Остапчука в платке и массивных очках раскрыла украинкам секрет красоты: «Как только…».

Как сообщала Politeka, Остапчук "выдал" имя их будущего с Кристиной Горняк ребенка: "Моя ты мася".

Также Politeka писала, что жена Остапчука в страстном образе показала, как смотрит на мужа: "Хочется, чтобы Вова вас так же любил".