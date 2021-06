Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук станет ведущим нового грандиозного шоу

Как пишет Politeka.net, в аккаунте программы "Зірковий шлях" в Инстаграм написали о новом ведущем грандиозного шоу "Поют все", которым стал Остапчук. Телеканал «Украина» сообщил, что ведущим нового проекта «Поют все» по формату All Together Now станет шоумен Владимир Остапчук. Но не всем украинцам это понравилось.

"Ведущим грандиозного шоу "Поют все" на канале «Украина» станет Владимир Остапчук. На канале продолжается активная подготовка к съемкам вокального шоу по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights. Главная особенность «Поют все» – беспрецедентное количество музыкальных экспертов (100), которые будут оценивать вокальные умения участников. После успеха гіпершоу «МАСКА» Владимир Остапчук признается, что скучает по драйву большой сцены", - сказано в сообщении.

"Маска" стало настоящей сенсацией на украинском телевидении, поэтому когда зрители увидели меня в рекламе нового певческого проекта, засыпали вопросами. Наконец-то могу раскрыть тайну – да, я стану ведущим уникального вокального шоу «Поют все»" ,– рассказал Остапчук.

Пользователи в гневе прокомментировали пост: " Остапчук на канале Украина теперь как Горбунов на плюсах будет? Во всех шоу?🙄", " Везде Остапчук..Больше никого нет что ли, каких то новых лиц? 😱😱😱😱", " У нас ведущих больше нет, кроме Остапчука и Притулы", " Опять он?? Сколько можно?? Он что им заплатил, что бы его взяли 😮", "Тільки через Остапчука дивитися не буду🙄", "А что, других ведущих на канале Украина нету что ли??? Опять этот Остапчук🤮", " Маску через нього не дивилась😢Тепер ще й це не подивлюсь😢", " Фууууууу,тeрпіти його нe можу,він мeні на гоміка похожий 😂😂😂", " Зверхня людина і ведучий так собі".

