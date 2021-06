Популярний український ведучий і шоумен Володимир Остапчук стане ведучим нового грандіозного шоу

Як пише Politeka.net, в акаунті програми "Зірковий шлях" в Instagram написали про нового ведучого грандіозного шоу" Співають всі", яким став Остапчук. Телеканал "Україна" повідомив, що ведучим нового проекту "Співають всі" за форматом All Together Now стане шоумен Володимир Остапчук. Але не всім українцям це сподобалося.

"Ведучим грандіозного шоу" Співають всі «на каналі» Україна " стане Володимир Остапчук. На каналі триває активна підготовка до зйомок вокального шоу по всесвітньо відомому формату All Together Now компанії Banijay Rights. Головна особливість "Співають всі" - безпрецедентна кількість музичних експертів (100), які оцінюватимуть вокальні вміння учасників. Після успіху гіпершоу» МАСКА "Володимир Остапчук зізнається, що сумує за драйвом великої сцени", - сказано в повідомленні.

"Маска" стало справжньою сенсацією на українському телебаченні, тому коли глядачі побачили мене в рекламі нового співочого проекту, засипали питаннями. Нарешті можу розкрити таємницю-так, я стану ведучим унікального вокального шоу "Співають всі"", – розповів Остапчук.

Користувачі в гніві прокоментували пост: " Остапчук на каналі Україна тепер як Горбунов на плюсах буде? У всіх шоу?🙄", " Скрізь Остапчук..Більше нікого немає чи що, якихось нових облич? 😱😱😱😱", " У нас ведучих більше немає, крім Остапчука і Притули", " Знову він?? Скільки можна?? Він що їм заплатив, що б його взяли 😮", " Тільки через Остапчука дивитися не буду🙄", " а що, інших ведучих на каналі Україна Немає чи що??? Знову цей Остапчук🤮", " Маску через нього не дивилася♪Тепер ще й це не подивлюся♪", " Фууууууу, терпіти його не можу, він мені на гоміка схожий ♪ ", " Зверхня людина і ведучий так собі".

