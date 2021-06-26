Жена Владимира Остапчука Кристина Горняк (Остапчук) рассказала о неожиданной болезни
Как сообщает Politeka.net, после отдыха в Черногории звездная пара отправилась на фестиваль во Львов. Там Кристина почувствовала себя плохо.
«Пока мы сидели на солнце, я почувствовала, что чувствовала себя плохо», - подписала свою сториз Кристина.
Она рассказала, что сразу же сделала тест на коронавирус, чтобы исключить эту болезнь. Тест оказался отрицательным, но ее температура поднялась до 37,3 и держалась несколько часов.
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«Где-то в 5-6 вечера у меня встал ком в горле, мне не хватало воздуха, у меня было чрезмерное слюновыделение. Короче, начался просто ад на земле. Я не спала ни минуты всю ночь. Лежа мне было еще хуже», - отметила женщина.
На второй день Кристина все же обратилась к медикам, которые не смогли поставить ей диагноз. Врачи предположили, что она могла перенервничать. Через два дня симптомы отступили и девушка стала чувствовать себя нормально.
Напомним, что Кристина Остапчук запрыгнула на руки к мужу и удивила признанием: "А мы уже решили...".
Как сообщала Politeka, Кристина Остапчук в откровенном наряде сделала неожиданное заявление: "Нужен перерыв".
Также Politeka писала, Кристина Остапчук в мини-бикини похвасталась романтикой на роскошной яхте: "Побывать там - мечта".