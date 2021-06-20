Дружина Володимира Остапчука показала свій спекотний ранок у сонячній Чорногорії

Як сообщаает Politeka.net, телеведучий Володимир Остапчук за прикладом зіркових колег вирішив, що найкращий початок літа – це релакс біля моря. Так, він відправився в Чорногорію, і не один, а з приємною компанією. Разом з ним полетіла його дружина Христина Горняк.

Дівчина радує користувачів мережі Instagram привабливими кадрами їх сімейного відпочинку.

Христина позує на нових кадрах у відвертому червоному бікіні, яке відмінно сіло на її досконалу фігуру. Вона сидить на яхті, підставивши тіло жаркому літньому сонцю. Своє пишне волосся вона відкинула назад, зібравши в пучок. Розслаблену картину доповнює розкішний морський пейзаж на тлі. Поруч з молодою жінкою розташувався її чоловік Володимир Остапчук, який захоплено спостерігає за пейзажами, що відкрилися.

До слова, пара часто проводить час за кордоном. Подружжя не люблять холодну пору року, а тому обожнюють відпочивати разом в теплих країнах.

Користувачі мережі оцінили романтику парочки і залишили для них теплі коментарі: "Круто", "Люблю вашу пару за спонтанність", "Надихнули 😍 захотілося вилетіти туди прям зараз", "Ви дуже красива пара 🔥 просто красиві", "дійсно, там дуже красиво", "це неймовірна за своєю красою країна😍 побувати там - мрія".

Нагадаємо, Дружина Остапчука зізналася у своїй залежності, викликавши ажіотаж.

Як повідомляла Politeka, Остапчуки віддалися утіхам біля басейну, кадри з жаркого курорту.

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