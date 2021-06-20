Жена Владимира Остапчука показала свое жаркое утро в солнечной Черногории

Как сообщаает Politeka.net, телеведущий Владимир Остапчук по примеру звездных коллег решил, что лучшее начало лета – это релакс у моря. Так, он отправился в Черногорию, и не один, а с приятной компанией. Вместе с ним полетела его жена Кристина Горняк.

Девушка радует пользователей сети Instagram заманчивыми кадрами их семейного отдыха.

Кристина позирует на новых кадрах в откровенном красном бикини, которое отлично село на ее совершенную фигуру. Она сидит на яхте, подставив тело жаркому летнему солнцу. Свои пышные волосы она откинула назад, собрав в пучок. Расслабленную картину дополняет роскошный морской пейзаж на фоне. Рядом с молодой женщиной расположился ее муж Владимир Остапчук, который восторженно наблюдает за открывшимися пейзажами.

К слову, пара часто проводит время за границей. Супруги не любят холодное время года, а потому обожают отдыхать вместе в теплых странах.

Пользователи сети оценили романтику парочки и оставили для них теплые комментарии: "Круто", "Люблю вашу пару за спонтанность", " Воодушевили 😍 Захотелось вылететь туда прям сейчас", "Вы очень красивая пара 🔥 просто красивенные", "Действительно, там очень красиво", "Это невероятная по своей красоте страна😍 Побывать там - мечта".

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж.

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта.

Также Politeka писала, Жена Остапчука, рванувшая в Египет без мужа, поразила новыми кадрами.