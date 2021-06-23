Дружина телеведучого Володимира Остапчука Крістіна Горняк показала ефектне відео, і заявила, що йде

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука Крістіна Горняк, яка нещодавно показувала себе на розкішному курорті, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня виклала в мережу ефектне відео, а в підписі до нього заявила, що збирається зробити перерву і піти з соцмережі.

У ролику Крістіна відображена в цікавій локації біля високих воріт, вона спочатку ніжиться на сонечку, а потім розгортається до воріт і заходить, закриваючи їх за собою. Перед камерою дівчина з'явилася у відвертому образі - на ній Довга пляжна Спідниця, під якою видно яскравий червоний купальник, а Свій образ вона доповнила милою капелюшком.

У підписі до публікації Горняк зробила заяву, очевидно, натякаючи, що збирається піти з Instagram на деякий час: "Іноді просто потрібна перерва! Без постів. Без сторіс. Без лонгрідів. Просто ди-ха-ти! Це іноді настало. Пішла, щоб повернутися! Якщо застану вас тут по поверненню, буду сильно вдячна!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове відео красуні: "Крістіна, повертайтеся", "Ми будемо раді поверненню", "Прекрасна", "Ми буде вас чекати. Ви неперевершена", "Чекаємо з новими силами".

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