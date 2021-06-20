Дружина відомого телеведучого Володимира Остапчука показала нові кадри відпочинку з дружиною

Пара вже кілька днів відпочиває в Чорногорії, звідки ділиться яскравими кадрами, повідомляє Politeka.net. Також подружжя розповідає про ціни і місця відпочинку за кордоном.

На новому фото Христина з'явилася в стильному пляжному костюмі, а Володимир - в яскравих шортах. Останній підняв дружину, і обидва широко посміхалися.

"Люблю нашу пару за спонтанність. Одного вечора сидячи за вечерею ми вирішили злітати на 5 днів в Чорногорію", - поділилася Христина.

За словами дівчини, вона з чоловіком взяли в оренду авто, і квитки. В результаті подружжя потрапило в привітну і красиву країну. Спочатку подружжя оселилося в хорошому готелі, а пізніше поїхали подорожувати по Montenegro, заїжджаючи в кафе і пробуючи смачну їжу.

"Скрізь куди б не приїхали, є платні парковки, з цим важливо не жартувати, так як працюють евакуатори і штрафи від 100 євро", - попередила дружина ведучого.

Пізніше обидва оселилися в іншому готелі, де види були ще кращими.

В кінці Христина порадила відвідати устричні ферми, зробити прогулянку на катері і побувати в Perast.



"Беріть машину, катайтеся і просто насолоджуйтеся видами і заходами, і точно закохаєтеся. А ми вже вирішили, що точно повернемося. ❤ ️ ",- поділилася дружина ведучого.

Публікація всього за 15 хвилин зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Надихнули захотілося вилетіти туди прям зараз))) спасибі ❤️", "ви дуже красива пара 🔥фото просто красиві🙌.

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