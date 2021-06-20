Жена известного телеведущего Владимира Остапчука показала новые кадры отдыха с женой

Пара уже несколько дней отдыхает в Черногории, откуда делится яркими кадрами, сообщает Politeka.net. Также супруги рассказывают о ценах и местах отдыха за границей.

На новом фото Кристина появилась в стильном пляжном костюме, а Владимир - в ярких шортах. Последний поднял супругу, и оба широко улыбались.

"Люблю нашу пару за спонтанность. Одним вечером сидя за ужином мы решили слетать на 5 дней в Черногорию", - поделилась Кристина.

По словам девушки, она с мужем взяли в аренду авто, и билеты. В итоге супруги попали в приветливую и красивую страну. Сначала супруги поселились в хорошем отеле, а позже поехали путешествовать по Montenegro, заезжая в кафе и пробуя вкусную еду.

"Везде куда бы не приехали, есть платные парковки, с этим важно не шутить, так как работают эвакуаторы и штрафы от 100 евро", - предупретила жена ведущего.

Позже оба поселились в другом отеле, где виды были еще лучше.

В конце Кристина посоветовала посетить устричные фермы, сделать прогулку на катере и побывать в Perast.



"Берите машину, катайтесь и просто наслаждайтесь видами и закатками, и точно влюбитесь. А мы уже решили, что точно вернемся. ❤️", - поделилась жена ведущего.

Публикация всего за 15 минут собрала сотни лайков и много комментариев:

"Воодушевили 😍 Захотелось вылететь туда прям сейчас))) Спасибо ❤️", "Вы очень красивая пара 🔥фото просто красивеные🙌.

Напомним, Жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я...."

Как сообщала Politeka, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: "Много поцелуев…".

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