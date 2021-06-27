Жена телеведущего Владимира Остапчука, Кристина Горняк, рассказала, где пропадала

На днях Горняк рассказала о своем решении отдохнуть от соцсетей, сообщает Politeka.net. Жена телеведущего решила дать себе передышку, не появляясь в соцсетях три дня.

В новом посте звезда рассказала, что за время своей "пропажи" ощутила огромную поддержку от своих подписчиков в Инстаграм.

"Я тут!

Просто хочу сказать всем огромное «БЛАГОДАРЮ», за ваши ежедневные смс в Директ, что вы скучаете без моих историй, это лучшие комплименты и мотивация в мире социальных сетей!100%!", - написала Горняк.

По словам звезды, ей был необходим этот отдых без соцсетей, ведь она чувствовала "выгорание", а ее ресурс исчерпался.



"Всех обнимаю. Дальше вместе!❤️", - закончила жена телеведущего.

К слову, запись звезда подкрепила красивым фото в розовом купальнике, завершив образ летними аксессуарами. Красотка держала кусок арбуза.

За час публикация собрала более 2000 лайков и много комментариев:

"Очень круто, что вы следуете прежде всего за своими желаниями и ощущениями и «учите» этому и нас 🙌🏻❤️", "Волшебная, грустили ❤️", "Кристина с Вами не знакома лично (очень жаль) но Вы даже не представляете насколько Вы меня вдохновляете ❤️❤️❤️".

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