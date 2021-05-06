Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука не сдержала эмоции, увидев состояние их квартиры по приезду из отпуска

Последние дни пара провела в Египте. Сначала Кристина Горняк отправилась туда с друзьями, а позже Остапчук присоединился к своей жене. Однако, их отпуск подошел к концу и уже в четверг супруги прилетели обратно в Украину. На своей странице в Инстаграм Горняк показала, как они разбирают вещи дома, пишет Politeka.net.

В этот вечер Остапчук устроил супруге романтический ужин в ресторане. По дороге к нему Горняк нарядилась, а затем показала, как они с мужем наслаждаются пастой и живой музыкой.

Однако, по возвращении домой их сказка закончилась. Так, на новом видео жена ведущего показала, что в их квартире царит настоящий бардак, ведь супруги начали разбирать свои чемоданы после отпуска.

«Ситуация разгром просто! Настроение…», - возмущенным голосом произносит Горняк, подбирая подходящее слово.

«Скандал», - подсказывает ей муж, который продолжает разбирать вещи из чемоданов.

«Я уже разложил все», - довольно добавляет Остапчук, хотя за его спиной одежда беспорядочно валяется по всей комнате.

Судя по всему, его жена осталась недовольна подобным решением проблемы.

Ранее мы писали, что на новом снимке, который показала Кристина, она запечатлена на пляже, девушка нежится на солнце в интересной позе. Перед камерой она появилась в стильном белом купальнике, который подчеркивает ее загорелую кожу.

Напомним, Остапчуки предались утехам возле бассейна, кадры с жаркого курорта: «Много поцелуев…».

Как сообщала Politeka, жена Остапчука призналась в своей зависимости, вызвав ажиотаж: "Привет, я Кристина, и я....".

Также Politeka писала, что жена Остапчука блеснула плоским животиком в белом купальнике: "Если вернуться в юность…".