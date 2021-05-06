Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала жаркое пляжное фото
Как сообщает Politeka.net, жена популярного украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует публику яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Девушка довольно быстро связала себя узами брака с Вовой, который ушел от жены, оставив ее с двумя детьми, но теперь, судя по фото в соцсетях, звездный красавчик счастлив с новой возлюбленной.
На новом снимке, который показала Кристина, она запечатлена на пляже, девушка нежится на солнце в интересной позе. Перед камерой она появилась в стильном белом купальнике, который подчеркивает ее загорелую кожу. Волосы красотки распущены, и покрыты большой светлой шляпкой, впрочем, лицо она тоже скрыла под головным убором.
В подписи к фотографии Горняк написала: "После этого отдыха у меня столько фото, что контент на пару недель организован! В этот раз мне почему-то было сложно, как никогда, позировать или найти время для фото. Но всё-таки есть несколько классных кадров! Если вернуться в мою юность, то я обожала фотографироваться и позировать, а дальше с годами, это желание куда-то делось! Надо возвращать срочно!". Пользователи тут же начали комментировать фото жены Остапчука: "Красотка", "Красивая", "Очень красиво! А купальник просто", "Вау, вы просто красотка".
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