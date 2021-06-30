Телеведущий Владимир Остапчук показал в соцсети забавное фото с женой вверх ногами

Как сообщает Politeka.net, известный ведущий и шоумен Владимир Остапчук славится своим чувством юмора. Часто это проявляется и в его микроблоге в Instagram. Так, недавно артист выложил в сеть забавный кадр с новой женой Кристиной Горняк, на котором девушка позирует вверх ногами.

Как видно, Вова на снимке очень нарядный – на нем стильный черный костюм с белоснежной рубашкой и лакированными туфлями. Рядом с ним видно его жену, которая запечатлена в интересной позе – ее голова на полу, а попа на кресле с поднятыми вверх ногами. При этом Кристина в роскошном и сверкающем мини-платье.

В подписи к фотографии Остапчук поразмышлял о настоящих женщинах: "Думаю, большинство мужчин боятся Настоящих женщин. Поэтому и теряют. Потому что с Настоящими женщинами всё по-настоящему". На такой серьезный пост с размышлениями жена ведущего отреагировала с юмором: "Твоя Настоящая, как и на этом фото, все вроде вверх ногами, но в тот же момент, все четко по полочкам! Легкая придурь – моя изюминка!".

Напомним, Владимир Остапчук решил разобраться с бывшей женой, дело дошло до полиции: "Надоело".

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