Известный украинский ведущий Владимир Остапчук вновь пожаловался на бывшую жену и решил привлечь полицию, в ответ на что женщина обвинила его во лжи

Драма с участием Остапчука и его бывшей жены Елены Войченко получила новый поворот. Ведущий уже давно жаловался на то, что экс-супруга не дает ему видеться с детьми несмотря на то, что у них должны быть равные права в этом вопросе. На днях он даже написал заявление в полицию.

2 июля эта история получила продолжение. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм ведущий сообщил, что бывшая жена без предупреждения увезла детей в Умань к родителям, и теперь у него нет с детьми никакой связи.

«Моей маме ее отец Сергей Войченко в грубой форме отказал в желании видеться с внуками. Вынужден в рамках действующего законодательства вызвать полицию и защищать собственное право быть с детьми», - написал Остапчук в своем Инстаграм.

Он также возмутился тем, что отец Елены якобы позволил себе грубости в адрес его матери.

На этот раз бывшая жена ведущего не стала молчать. Она ответила на его заявления уже в своем Инстаграм. Женщина считает, что ведущий намеренно втягивает детей в публичные разборки ради пиара.

«К сожалению моих детей и меня уже почти два года непрерывно терроризируют и втягивают в публичное обсуждение вранья бывшего мужа ради его пиара. Теперь он решил строить из себя жертву, врать даже полиции и защищаться от самого себя. Владимир, остановись! Хватит врать!», - возмущенно написала Войченко.

Пока неизвестно, на чью сторону в этих разбирательствах встанут правоохранители, ведь ранее Войченко обвиняла бывшего мужа в злостной неуплате алиментов.

Напомним, Владимир Остапчук решил разобраться с бывшей женой, дело дошло до полиции.

Как сообщала Politeka, Остапчук с бокалом в руке показал, с какими красотками встречает вечер.

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