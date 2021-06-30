Відомий український ведучий Володимир Остапчук показав, в якій компанії вони з дружиною проводять вечір

Як пише Politeka.net, популярний шоумен поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він поділився з підписниками важливою життєвою порадою.

"Живи тут і зараз ... нічого не плануй. Просто приїжджай. Візьми з собою гарний настрій, веселу компанію і келихи. Все є. Не чекай, не вимагай. Віддайся літньому кайфу, як в дитинстві. Навіть якщо це кінець робочого дня, ну і що, що це квартира поверхом нижче. Щастя не знає адреси, це стан душі", - написав Остапчук.

Він також поділився серією фотографій, на яких показав, яке свято вони влаштували собі з дружиною в звичайний будній вечір. Так, на фото Остапчук і Христина Гірняк сидять за столом в компанії двох дівчат. Судячи з усього, це подруги подружньої пари. Компанія влаштувала собі застілля при свічках і з коктейлями в звичайній квартирі. При цьому всі четверо виглядають задоволеними.

Шанувальники ведучого тут же відреагували на його пост.

"Це самий кайфовий відпочинок!", "Класні ви!!! Щастя і здоров'я!", "Вакциновані і щасливі!", "Красені і красуні", - пишуть люди.

Нагадаємо, Остапчук несподівано показав "легку придурку" своєї нової дружини: "Моя родзинка".

Як повідомляла Politeka, Остапчук завдяки Дзідзьо обзавівся шикарним Бентлі і власним рестораном.

Також Politeka писала, що Володимир Остапчук вирішив розібратися з колишньою дружиною, справа дійшла до поліції.