Український телеведучий Володимир Остапчук засвітив таємного гостя на зйомках «Співають всі»

Як пише Politeka.net, нещодавно стартували зйомки нового талант-шоу на телеканалі «Україна», ведучим якого став Володимир Остапчук. У шоу зібрали 100 українських знаменитостей з різних сфер, які повинні будуть вибирати найталановитішого українця.

У себе в Instagram Остапчук опублікував фото і відео з російським виконавцем Валерієм Меладзе, який приїхав в Україну з Росії для участі в зйомках. Пізніше Остапчук видалив пост зі згадкою співака.

Втім, сторіс з артистом опублікувала відома блогерка Олена Філонова. Вона зняла момент, коли Меладзе виступав на сцені, а сто зірок підспівували йому.

Зазначимо, що "Співають всі!" - українська версія всесвітньо відомого шоу All Together Now. Вирішувати долі учасників на шоу будуть відразу 100 людей з українського шоу-бізнесу. Головою суддів стала Наталія Могилевська.

Додамо, що Остапчук уже вів на телеканалі "Україна" масштабне шоу "Маска".

