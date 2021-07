Известный телеведущий Владимир Остапчук засветил тайного гостя на съемках «Співають всі»

Как пишет Politeka.net, недавно стартовали съемки нового талант-шоу на телеканале «Украина», ведущим которого стал Владимир Остапчук. В шоу собрали 100 украинских знаменитостей из разных сфер, которые должны будут выбирать самого талантливого украинца.

У себя в Инстаграм Остапчук опубликовал фото и видео с российским исполнителем Валерием Меладзе, который приехал в Украину из России для участия в съемках. Позже Остапчук удалил пост с упоминанием певца.

Впрочем, сторис с артистом опубликовала известная блогерша Елена Филонова. Она засняла момент, когда Меладзе выступал на сцене, а сто звезд подпевали ему.

Отметим, что «Співають всі!» - украинская версия всемирно известного шоу All Together Now. Решать судьбы участников на проекте будут сразу 100 человек из украинского шоу-бизнеса. Главой всех звезд стала Наталья Могилевская.

Добавим, что Остапчук уже вел на телеканале "Украина" масштабное шоу "Маска".

Напомним, что Остапчук оригинально показал "легкую придурь" новой жены Кристины: "Моя изюминка".

Как сообщала Politeka, Остапчук вызвал правоохранителей к экс-жене, Войченко не обратилась с ответом: "Владимир, остановись!".

Также Politeka писала, что Остапчук с бокалом продемонстрировал, с какими красотками коротает вечер: "Отдайся кайфу".