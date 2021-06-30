Телеведучий Володимир Остапчук показав у соцмережі кумедне фото з дружиною догори ногами

Як повідомляє Politeka.net, відомий ведучий і шоумен Володимир Остапчук славиться своїм почуттям гумору. Часто це проявляється і в його мікроблозі в Instagram. Так, нещодавно артист виклав у Мережу кумедний кадр з новою дружиною Христиною Гірник, на якому дівчина позує догори ногами.

Як видно, Вова на знімку дуже ошатний – на ньому стильний чорний костюм з білосніжною сорочкою і лакованими туфлями. Поруч з ним видно його дружину, яка відображена в цікавій позі – її голова на підлозі, а попа на кріслі з піднятими догори ногами. При цьому Христина в розкішній і блискучій мінісукні.

У підписі до фотографії Остапчук поміркував про справжніх жінок: "Думаю, більшість чоловіків бояться справжніх жінок. Тому і втрачають. Тому що зі справжніми жінками все по-справжньому". На такий серйозний пост з роздумами дружина ведучого відреагувала з гумором: "Твоя Справжня, як і на цьому фото, все начебто догори ногами, але в той же момент, все чітко по поличках! Легка дурість – моя родзинка!".

Нагадаємо, Володимир Остапчук вирішив розібратися з колишньою дружиною, справа дійшла до поліції: "Набридло".

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